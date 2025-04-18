Певец Шаляпин разозлился на Чурикову из-за высокомерия и стремления задеть его

Между Прохором Шаляпиным и Яной Чуриковой назревает скандал. Певец признался, что телеведущая его невзлюбила со времен «Фабрики звезд», вела себя высокомерно и всячески пыталась его задеть. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По словам Шаляпина, придя на интервью к Чуриковой, он надеялся, что звезды поностальгируют, проведут время за легкой и интересной беседой, однако ему показалось, что певец находится очередном постановочном шоу, где тебя просто смешивают с мусором ради рейтингов.

Отмечается, что после заявлений артиста в прессе о том, что его не устраивает поведение коллеги по цеху, после прошедшего интервью, Чурикова тут же удалила выпуск с участием Шаляпина.

Артист подчеркнул, что не планирует враждовать с Чуриковой и желает тратить свои силы на более полезные и созидательные дела.

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