Откажется от спонсорства: сможет ли Шаляпин обрести настоящую любовь

Знаменитый певец Прохор Шаляпин признался , что не только все еще верит в любовь и готов к новым отношениям, но и придумал имена своим детям. Однако боится развода, который оставит его ни с чем. Напомним, что ранее артист был женат на канадской бизнес-леди Татьяне Дэвис. Предстоит ли Прохору Шаляпину все же встретить в своей жизни настоящую любовь или артист продолжит выбирать «спонсорство», интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Элиана Астратова.

По словам эксперта, у певца достаточно сложная и многогранная судьба.

«Первая карта символизирует возможность искренней связи, где чувства сливаются в одно целое. Это знак того, что Прохор способен на настоящую любовь, но ему придется сделать выбор между сердечными желаниями и материальными привязанностями», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Следующая карта, продолжила она, предостерегает о соблазнах и ловушках, которые могут заставить его остаться в обществе женщина постарше ради денежного комфорта.

«Однако «Звезда» указывает на надежду и исцеление, предвещая возможности и перспективы. Важно, чтобы Прохор обрел внутреннюю гармонию и смелость следовать за своим сердцем. Сложности могут быть, но истинная любовь обязательно найдет дорогу к его сердцу», — заключила таролог.

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