Певец SHAMAN готовит «сюрприз» для зрителей вместе с Григорием Лепсом

Российский певец SHAMAN вместе с Григорием Лепсом готовит «сюрприз» для зрителей, который артисты представят уже 22 августа, сообщил Ярослав Дронов в своем Telegram-канал.

SHAMAN приехал на домашнюю студию Григория Лепса, где артисты собираются готовить совместное выступление. Певцы выступят 22 августа на Красной площади.

22 августа на главной площади страны пройдет концерт в честь Дня государственного флага России.

Ранее сообщалось, что в четверг в 70 парках Подмосковья пройдут праздничные программы.