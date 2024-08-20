Празднование Дня Государственного флага России состоится в парках Подмосковья

В этот четверг более чем в 70 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Моей Родины триколор», приуроченное ко Дню Государственного флага России. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят концертную программу «Россия. С любовью», квест «По следам наших предков», фотовыставку «История российского флага», полевую кухню и не только. Так, например, в Щелковском парке культуры и отдыха пройдут квест для всей семьи «По следам истории» и флешмоб «Триколор», в сквере «28 Квартал» в Жуковском — чтение стихотворений о Родине в формате открытого микрофона и не только. Отметим, что мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

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