Певец Shaman подарил цветы Дудаковой, которая вышла на бой UFC под его песню «Я русский»

Певец Shaman передал букет цветов Виктории Дудаковой, которая в субботу одержала победу на турнире UFC в Абу-Даби.

Дудакова вышла на бой с американкой Джин Ю Фрей в сопровождении песни «Я русский». Она победила соперницу единогласным решением судей, одержав восьмую победу в восьми поединках на профессиональном ринге. Россиянка не проигрывает в боях без правил с момента своего дебюта в сентябре 2020 года.

В соцсетях Дудакова поблагодарила певца за внимание и за букет. Она сказала, что песня помогла ей настроиться на победу в бою с американкой.