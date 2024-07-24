Психолог Зеленчук оценила состояние Глюкозы после «пьяного» концерта

Преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Полина Зеленчук в беседе с RuNews24.ru прокомментировала ситуацию с певицей Глюкозой, оскандалившуюся в Красноярске на концерте.

Глюкоза после скандала вышла на связь и заявила, что принимала препараты по рекомендации врача. Специалист Зеленчук отметила, что если речь про психотропные средства, то выступление под ними было ошибкой. Артистка могла навредить себе и зрителям.

«Данная ситуация может быть симптомом более глубоких проблем с психическим здоровьем певицы. Злоупотребление антидепрессантами часто является следствием серьезных депрессивных расстройств, тревожности или других психических состояний, с которыми человек не может справиться самостоятельно», — заявила психолог.

Так как название препарата и проблемы певицы доподлинно неизвестны, предположений о ее состоянии больше. По мнению специалиста, организаторам концерта и представителям звезды стоило лучше следить за самочувствием певицы, физическим и психическим.

Напомним, 20 июля Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) появилась на сцене в Красноярске на День металлурга. Исполнительница едва держала равновесие, трогала себя, не попадала в ноты.

После этого Фадеев объявил, что планирует через суд лишить артистку псевдонима и права на хиты.