Певица Ани Лорак втайне переоформила паспорт за границей

На фоне сообщений о приобретении российского гражданства и выступлений в РФ стало известно, что певица Ани Лорак втайне переоформила свой украинский паспорт, сообщил телеграм-канал Mash.

В связи с отсутствием украинских дипломатических представительств в России, артистке пришлось выехать за рубеж, предположительно в одну из соседних стран, таких как Грузия или Армения.

Там она незаметно произвела замену документа, после чего передала обновленные сведения в Федеральную налоговую службу (ФНС), как того требует законодательство для осуществления концертной деятельности в России.

Кроме того, в новом украинском паспорте Лорак отсутствует отчество Мирославовна, поскольку в современных украинских документах этот элемент более не указывается.

Ранее сообщалось, что певица Алсу обвинила организаторов в срыве ее концерта в Екатеринбурге.