Певица Ани Лорак втайне переоформила паспорт за границей
Mash: певица Ани Лорак втайне обновила украинский паспорт за границей
Фото: [соцсети]
На фоне сообщений о приобретении российского гражданства и выступлений в РФ стало известно, что певица Ани Лорак втайне переоформила свой украинский паспорт, сообщил телеграм-канал Mash.
В связи с отсутствием украинских дипломатических представительств в России, артистке пришлось выехать за рубеж, предположительно в одну из соседних стран, таких как Грузия или Армения.
Там она незаметно произвела замену документа, после чего передала обновленные сведения в Федеральную налоговую службу (ФНС), как того требует законодательство для осуществления концертной деятельности в России.
Кроме того, в новом украинском паспорте Лорак отсутствует отчество Мирославовна, поскольку в современных украинских документах этот элемент более не указывается.
Ранее сообщалось, что певица Алсу обвинила организаторов в срыве ее концерта в Екатеринбурге.