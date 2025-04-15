В Екатеринбурге сорвали концерт певицы Алсу
Певица Алсу обвинила организаторов в срыве ее концерта в Екатеринбурге
Фото: [соцсети]
Исполнительница хита «Зимний сон» Алсу пожаловалась на организаторов, которые помешали ей выступить перед екатеринбуржцами 18 апреля, пишет The Voice.
Артистка должна была выступить на площадке «МТС Live Холл» в Екатеринбург-ЭКСПО, однако неожиданно в соцсетях она заявила: ожидаемого уральцами концерта не будет. По словам певицы, она не может повлиять на ситуацию, так как вина в срыве мероприятия на организаторах, не выполнивших условия договора.
«Организаторы обязаны произвести возврат билетов!» — уточнила певица.
Администрация площадки обещала вернуть деньги зрителям за несостоявшееся событие.
Напомним, что в 2024 году Алсу подала на развод с Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Бывшие супруги в процессе раздела имущества. Несмотря на тяжелую ситуацию в личной жизни певица уверенно продолжает карьеру.
Ранее косметолог определила возможное число пластических операций у Алсу.