В Екатеринбурге сорвали концерт певицы Алсу

Артистка должна была выступить на площадке «МТС Live Холл» в Екатеринбург-ЭКСПО, однако неожиданно в соцсетях она заявила: ожидаемого уральцами концерта не будет. По словам певицы, она не может повлиять на ситуацию, так как вина в срыве мероприятия на организаторах, не выполнивших условия договора.

«Организаторы обязаны произвести возврат билетов!» — уточнила певица.

Администрация площадки обещала вернуть деньги зрителям за несостоявшееся событие.

Напомним, что в 2024 году Алсу подала на развод с Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Бывшие супруги в процессе раздела имущества. Несмотря на тяжелую ситуацию в личной жизни певица уверенно продолжает карьеру.

Ранее косметолог определила возможное число пластических операций у Алсу.