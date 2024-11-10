Певица Анита Цой призналась, что ревнует мужа
Фото: [rutube.ru / «Цойкины рецепты»]
Анита Цой призналась, что ревнует мужа, с которым состоит в браке 35 лет.
В шоу «Секрет на миллион» на НТВ артистка рассказала, что эти годы она пять раз была на грани развода с супругов.
Между супругами возникали конфликты, когда оба были не правы.
По словам Аниты, многие ссоры вспыхивали из-за ревности Сергея. Однажды супруги даже решили написать «междусобойный договор» по борьбе с этим чувством.
53-летняя звезда призналась, что готова простить измену, если это была кратковременная интрижка.
«Но если захотят из семьи увести моего Петровича! Я что просто так 35 лет уже почти потратила?», — воскликнула она.
Анита Цой подчеркнула, что вкладывает в свой дом и воспитание любимого мужчины много сил. Тем, кто захочет увести мужа из семьи звезда дала понять, что ее месть будет жестокой.
Ранее сообщалось о том, что после развода Бондарчук оставит апартаменты в Петербурге жене и сыну.