Певица Анна Плетнева пожаловалась, что ей запрещают петь песню «Ева» из-за ЛГБТ-пропаганды

Солистка группы «Винтаж», российская исполнительница Анна Плетнева рассказала, что одна из самых популярных песен музыкального коллектива — «Ева» находится под негласным запретом. Девушка считает, что во всем виноваты новые законы по запрету пропаганды ЛГБТ.

По словам певицы, как передает Mash, указанная композиция — всего навсего дань уважения солистке популярного в прошлом дуэта «Гости из будущего» Еве Польне.

«В последнее время иногда запрещают петь песню "Ева"». Говорят, нельзя по закону», - посетовала Плетнева.

Плетнева рассказала, что гонения на песню связанны якобы с запретом «международного общественного движения ЛГБТ». Исполнительница подчеркнула, что строчки «Ева, я любила тебя» никак не связанны с каким-либо двойным подтекстом. Девушка надеется, что «бред» с запретом данного произведения скоро прекратится.