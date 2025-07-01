Певица Бабкина заступилась за Кадышеву

Народная артистка Надежда Кадышева переживает феноменальный всплеск популярности у поколения Z, собирая стадионы вопреки критике коллег о устаревшем репертуаре. По словам ее коллеги по цеху Надежды Бабкиной, секрет успеха кроется в глубине и актуальности ее музыки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она отметила, что репертуар «Золотого кольца» — это не просто песни, а лирические баллады с искренней эмоциональной силой, которая нашла отклик у молодой аудитории, уставшей от сиюминутных трендов. Таким образом, молодежь сама распознала художественную ценность наследия Кадышевой, что вызвало нездоровую реакцию у менее востребованных артистов.

По мнению Бабкиной, зависть части музыкального сообщества проявляется в попытках девальвировать успех. Однако вирусность в Интернете стала следствием, а не причиной популярности, поскольку без вечных хитов никто не стал бы тиражировать ее творчество. Это подтверждает непреходящую силу настоящего народного искусства.

Она подчеркнула, что феномен Кадышевой — это триумф качества над конъюнктурой. Ее второе творческое рождение доказывает: искренняя музыка, несущая культурный код, способна преодолевать поколенческие барьеры и оставаться актуальной, в то время как «песни-однодневки» быстро забываются. Успех артистки — закономерное признание таланта, а не временный тренд.

Ранее сообщалось, что Кадышева обошла SHAMAN и Ольгу Бузову по числу упоминаний в интернете.