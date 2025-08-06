Певица Буланова назвала причины хамства звезд по отношению к поклонникам

Артистка подчеркнула, что у каждого артиста могут быть веские основания отказать фанату. По ее словам, это не всегда проявление высокомерия или неблагодарности. Причины могут быть разными: беспокойство о личной безопасности, плохое настроение в конкретный момент или желание оградить свою частную жизнь от постоянного внимания. Певица напомнила, что звезды – тоже люди, имеющие право на личное пространство и отдых от публичности. Она призвала не воспринимать отказ как личное оскорбление или холодность, объяснив, что зачастую это вынужденная мера для сохранения психологического баланса между сценой и частной жизнью, защиты от эмоционального выгорания в мире тотального внимания.

Буланова подчеркнула, что постоянное игнорирование права артиста на личные границы или осуждение любого отказа как неблагодарности может создавать ненужное напряжение между звездами и их поклонниками, усиливать стресс у самих знаменитостей и мешать им восстанавливать силы вне работы.

В целом решение звезды не фотографироваться или не давать автограф – это чаще всего не жест неуважения, а попытка защитить свое личное пространство и эмоциональное благополучие. Как отметила Буланова, она сама, как и многие коллеги, с готовностью идет навстречу фанатам, когда это возможно и уместно, но право на отказ в определенных ситуациях остается важной частью профессиональной и личной жизни публичного человека.

Ранее она отвергла работу с крупными продюсерами.