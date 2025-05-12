Певица Буланова раскрыла наиболее эффективный способ похудеть в кратчайшие сроки

Певица Татьяна Буланова всегда радовала своих зрителей прекрасной фигурой и никогда не появлялась на публике с лишним весом. Артистка рассказала, какие методы борьбы с калориями дают возможность ей оставаться стройной. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По ее словам, за свою жизнь певица перепробовала десятки различных диет. Одни помогали, но эффект был непродолжительным, а иные и вовсе вызывали зверский аппетит.

Артистка отметила, что пара лишних килограммов у нее появляются после праздников и обильных застолий, после чего она прибегает к многолетнему методу, который себя прекрасно зарекомендовал, то есть питается всего один раз в день. Именно этот способ ей позволяет быстро избавиться от ненужных объемов.

По ее мнению, певица старается в этот один прием полакомиться чем-то вкусным. Также она старалась также похудеть новомодным способом — уколами препаратов «Оземпик» и «Ребелсас», однако ей эти средства не помогли обрести желанные формы, в связи с чем Буланова вернулась к привычной диете, которой не изменяет уже 20 лет.

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