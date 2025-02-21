Серьезная угроза для здоровья: чем отказ от мяса может обернуться для звезды «Кухни» Ксенофонтовой

Отказ от мяса и прочих животных белков, а также глютена грозит актрисе Елене Ксенофонтовой, известной по сериалу «Кухня», проблемами со здоровьем. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен.

В интервью сайту Леди Mail.ru Ксенофонтова рассказала, как ухаживает за собой в 52 года и сохраняет фигуру. Актриса придерживается вегетарианства, на данный момент она еще изредка ест рыбу, но планирует совсем отказаться от животного белка. Подобная система питания грозит Ксенофонтовой дефицитом витамина B12, содержащегося в продуктах животного происхождения. По словам Тен, это может повлечь мегалобластную анемию (слабость, головокружение), неврологические нарушения (покалывание в конечностях, ухудшение памяти), а также повышение уровня гомоцистеина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Отказ от мяса может спровоцировать недостаток железа — железодефицитную анемию, сопровождаемую хронической усталостью, бледностью и сухостью кожи, ломкостью ногтей и выпадением волос, акне, одышкой при физических нагрузках, лишним весом. Отсутствие рыбы в рационе ведет к дефициту омега-3 жирных кислот (ЭПК и ДГК), критичных для поддержания когнитивных функций и профилактики атеросклероза.

«Растительные источники (льняное семя, чиа) содержат только АЛК, которая плохо преобразуется в ЭПК и ДГК (менее 5-10%)», — добавила Тен.

Нехватка полноценного белка ведет к потере мышечной массы. Растительные белки зачастую не обладают полным набором незаменимых аминокислот. Дефицит может вызвать саркопению (возрастная потеря мышц), снижение иммунитета и ухудшение состояния кожи и волос, отметила эксперт. Кроме того, рацион без животного белка грозит актрисе дефицитом кальция, цинка и витамина D.

Ксенофонтова также отказалась от глютена, из-за чего могут возникнуть дефицит клетчатки и витаминов группы B, содержащихся в цельнозерновых продуктах, увеличение доли рафинированных углеводов в рационе. Тен добавила, что отказ от глютена обязателен только при целиакии или чувствительности к нему (1-2% населения). Эксперт не рекомендовала исключать глютен без указаний врача.

«Растительная диета может быть безопасной, но требует тщательного планирования. Елене Ксенофонтовой и другим сторонникам подобного рациона важно регулярно сдавать анализы на уровень B12, железа, ферритина, витамина D, консультироваться с диетологом для составления сбалансированного меню, принимать добавки (B12, омега-3, железо при необходимости), не исключать глютен без медицинских показаний», — заключила специалист.

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