Никиту Преснякова заметили с новой пассией после развода с Аленой Красновой

Внук уехавшей из РФ Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который в августе прошлого года развелся с Аленой Красновой, появился на публике в компании новой избранницы, сообщает StarHit. Ею стала 26-летняя модель и видеограф Карина, проживающая в США.

Напомним, что бракоразводный процесс инициировала сама Краснова. После расставания она переехала в Россию и нашла утешение в лице нового возлюбленного — Сергея Тюленева. Никита же остался за океаном и, судя по всему, тоже не терял времени даром.

Карина, новая пассия 34-летнего музыканта, живет в Штатах и увлекается видеографией. Пользователи Сети уже успели отметить ее разительное сходство с бывшей женой Преснякова — похожи не только черты лица, но даже стиль одежды.

«Никита явно предпочитает один типаж», — пишут в комментариях.

У Карины есть маленький сын, которому этим летом исполнится три года. В своем блоге она открыто рассказывает о трудностях материнства, но предпочитает не обсуждать причины расставания с отцом ребенка. Девушка признается, что с самого начала была в восторге от жизни в США.

«Американцы очень дружелюбны и открыты. Поначалу это было непривычно, но здесь легко выстраивать коммуникацию и всегда можно рассчитывать на помощь», — отмечала Карина.

Никита Пресняков, который последние годы активно занимается музыкой и живет в Лос-Анджелесе, пока не комментирует новые отношения. Однако его появление с Кариной на публике — явный сигнал, что личная жизнь налаживается.

Алена Краснова, в свою очередь, строит карьеру в Москве и, судя по соцсетям, тоже счастлива. Пара рассталась без публичных скандалов, и теперь каждый идет своей дорогой.

