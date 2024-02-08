Певица Кока пригласила принять участие в своем клипе школьнице

Клава Кока встретилась с четырнадцатилетней школьницей из Московской области, которую развели на нюдсы якобы для съемок в ее клипе. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что раздосадованная историей своей фанатки певица пояснила ей правила поведения в Интернете.

Уточняется, что также она выполнила обещание афериста, пригласив на съемки своего будущего клипа.

Добавляется, что школьница дала согласие и весьма рада этому.