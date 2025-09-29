Певица Лель раскрыла свои гастрономические пристрастия

Для многих артистов кулинария становится не просто необходимостью, а особым ритуалом и формой творчества. Певица Катя Лель в беседе с Общественной Службой Новостей раскрыла свои гастрономические пристрастия, оказавшиеся удивительно разнообразными.

Исполнительница призналась в особой любви к калорийным блюдам грузинской кухни, среди которых лидируют хинкали во всех их вариациях. Как отметила артистка, ее восхищает многообразие этого блюда и она стремится испробовать все существующие рецепты. При этом Лель сама освоила искусство приготовления хинкали, хотя и признает, что пельмени у нее получаются более совершенными из-за особой техники лепки, требующей профессиональной сноровки.

Не менее сильное кулинарное увлечение звезды — запеченные на открытом огне овощи. Баклажаны и помидоры с дымком, по словам певицы, приобретают совершенно незабываемый вкус. Она также экспериментирует с восточными рецептами, создавая многокомпонентные овощные рагу с добавлением мяса. Что касается десертов, то здесь предпочтения артистки склоняются к слоеным лакомствам и традиционной пахлаве.

Таким образом, гастрономические предпочтения Кати Лель отражают ее творческую натуру — от традиционной русской и грузинской кухни до восточных сладостей. Эти кулинарные эксперименты не только составляют важную часть повседневной жизни артистки, но и становятся источником вдохновения для ее профессиональной деятельности.

