Певица МакSим призналась в алкогольной зависимости

Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, что причиной срыва ее концертов стала алкогольная зависимость. Об этом она написала в своих соцсетях.

МакSим призналась, что она очень впечатлительная, и какое-то время алкоголь помогал ей справляться со стрессом.

Однако затем она осознала, что приобрела алкогольную зависимость, и приняла решение пройти лечение в клинике, где она сейчас и находится.

С прошлой осени стали появляться слухи о проблемах со здоровьем у певицы. По этой причине она переносила концерты. В апреле во время ее выступления в Твери зрители отметили, что артистке тяжело стоять на сцене.

Певица МакSим является обладательницей более десятка статуэток «Золотой граммофон». Ее визитной карточкой считается песня «Знаешь ли ты».