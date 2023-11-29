Певица Наргиз призналась пранкерам в спонсировании ВСУ

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, как спровоцировали певицу Наргиз на признание в любви к Бандере и спонсорстве ВСУ.

Об этом пранкеры написали соцсетях. Они беседовали с певицей от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. По словам Вована и Лексуса, Наргиз заявила, что конфликт на Украине является ее личной войной с Россией.

Она сказала, что у нее есть наколка с трезубцем, а еще одну певица собирается набить с Бандерой. Также звезда шоу «Голос», рассказала, как она «настрадалась», живя в Москве.

Родившаяся в Узбекистане Наргиз Закирова является также гражданкой США. После критики специальной военной операции ей запрещено посещать Россию. Ранее ей был запрещен въезд и на Украину из-за ее гастролей в Крыму.