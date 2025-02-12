Бывшая солистка группы «Фабрика» уехала от мужа из Израиля в Россию

Бывшая солистка поп-группы «Фабрика» Саша Савельева спустя годы жизни в Израиле неожиданно приехала в Россию, оставив за границей мужа-актера Кирилла Сафонова. Об этом пишет KP.RU .

Звездная чета проживает в Израиле 14 лет, воспитывает сына и в целом, не попадает в громкие скандалы. Однако недавно поклонники забеспокоились, когда узнали, что Савельева вернулась в Россию без мужа. Вскоре певица поделилась печальной новостью: она на вынужденно переехала в Москву из-за мамы.

«Мама получила сильную травму», — поделилась артистка.

Подробностей артистка не раскрыла. Супруг, как полагают звездные обозреватели, остался в на юге Израиля, в Ашкелоне, где пара купила квартиру.

Напомним, Саша Савельева и Кирилл Сафонов считаются одной из самых крепких пар из российского шоу-бизнеса. Они поженились в 2010 году, а в 2019-м стали родителями. Ранее они проживали на две страны, но три года назад пара окончательно осела в Израиле.

Ранее сообщалось, что Катя Лель высказалась о получении статуса заслуженной артистки России.