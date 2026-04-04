Певица Слава показала редкое семейное фото с дочерьми

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская), которой в мае исполнится 46 лет, опубликовала редкий семейный снимок с двумя дочерьми — 27-летней Александрой и 14-летней Антониной. Артистка призналась, что обожает своих девочек и мечтает о третьей дочери, сообщает Super.ru.

Старшая дочь Славы, Александра, родилась в браке с Константином Морозовым. Младшая — появилась на свет в союзе с Анатолием Данилицким. По сообщениям СМИ, причиной разрыва стали измены Данилицкого.

Помимо роли матери, Слава уже три года является бабушкой: старшая дочь воспитывает сына, которому в конце марта исполнилось три года.

Певица часто делится трогательными моментами с внуком, называя его своим «солнышком». На новом семейном кадре, сделанном дома, Слава нежно обнимает обеих дочерей. Подписчики отметили, как сильно повзрослела младшая дочь и как похожа на маму старшая.

Желание родить еще одного ребенка в 45 лет — не просто каприз, уверена артистка.

«Я чувствую в себе силы и любовь, чтобы подарить жизнь еще одной девочке», — написала она в подписи к фото.

Поклонники разделились: одни поддерживают певицу, другие советуют не рисковать здоровьем. Сама Слава, похоже, не собирается отказываться от мечты. Вопрос лишь в том, появится ли в ее жизни мужчина, готовый разделить это желание.

Ранее певица Слава впервые рассказала о прозвищах, которые ей дали коллеги.