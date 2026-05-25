«Заказной конфликт» или правда? Стас Пьеха подал в суд на бывшего пациента рехаба, обвинившего его в пытках

Скандал вокруг реабилитационного центра, основанного певцом Стасом Пьехой, получил неожиданный поворот. Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что один из бывших пациентов обвинил клинику в пытках и жестоком обращении. Однако сам Пьеха и его адвокат Маргарита Гаврилова категорически опровергли эти данные, пишет Teleprogramma.org.

По словам защиты, учреждение работает строго в рамках закона.

«Клиника не имеет ни одного предписания от надзорных органов. Пациенты могут покинуть центр в любой момент по собственному желанию», — заявила адвокат.

Сам певец подал заявления о вымогательстве и клевете. Бывший пациент, по информации Гавриловой, находится за пределами России, но его могут привлечь к ответственности заочно.

Конфликт начался после того, как мужчина обратился в полицию спустя два года после прохождения лечения. Адвокат не исключает, что это «заказной конфликт». Ранее мать бывшего пациента обращалась в клинику за помощью, но у них были разногласия. Сам экс-пациент требовал 20 млн рублей компенсации за физическое и психологическое давление.

Пьеха открыл реабилитационный центр, основываясь на собственном опыте борьбы с зависимостью. Для него это способ помочь другим и исправить ошибки прошлого. Стоимость месячного пребывания в клинике составляет около 180 тыс. рублей.

Контролирующие органы, по словам адвоката, не выявили нарушений. Пьеха намерен добиваться правды через суд. И, кажется, готов идти до конца.

