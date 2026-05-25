Квота за месяц, и как ее получить: ЭКО по ОМС становится реальностью в Подмосковье

Более 400 детей родились в Подмосковье в этом году благодаря ЭКО по полису ОМС — процедуре, ставшей спасательным кругом для пар с диагнозом «бесплодие». Ежегодно регион выделяет около 5,5 тысячи квот, а время ожидания направления в клинику составляет примерно месяц. Главный внештатный репродуктолог Московской области, руководитель отделения репродуктологии МОНИИАГ Ксения Краснопольская в беседе с REGIONS объяснила, кто может рассчитывать на бесплатную процедуру, а кому придется искать другие пути.

Почему ЭКО стало массовым запросом

По словам специалиста, искусственное оплодотворение во всем мире набирает обороты. Причина — сдвиг в так называемом репродуктивном поведении: современные пары все чаще откладывают рождение детей на более поздний возраст, когда естественное зачатие становится проблемой. В Подмосковье эту проблему решают за счет бюджета. Как отметила Ксения Краснопольская, в регионе ежегодно выделяется и успешно реализуется около 5,5 тысячи квот на ЭКО по обязательному медицинскому страхованию, а среднее время ожидания одобрения и направления в выбранную клинику составляет примерно четыре недели.

Список учреждений, участвующих в программе, опубликован на сайте регионального Минздрава.

Кому откажут в квоте

Бесплатное ЭКО — не для всех. Врач пояснила, что есть медицинские ограничения, при которых процедуру проводят только за собственный счет. Главный критерий — так называемый овариальный резерв женщины. Уровень антимюллерова гормона (АМГ) должен быть выше 1,2 нг/мл, а на УЗИ — не менее пяти антральных фолликулов в обоих яичниках.

После 38–40 лет, как объяснила собеседница издания, собственного генетического материала становится все меньше. В таких случаях репродуктологи рекомендуют использовать донорские яйцеклетки или сперму. Но здесь важная оговорка: по словам Краснопольской, программы с использованием донорского генетического материала — будь то донорская сперма или донорские яйцеклетки — не входят в программы ОМС.

Одно условие — диагноз

При этом для получения квоты не нужны ни штамп в паспорте, ни наличие других детей. Единственное обязательное требование — подтвержденный врачом диагноз «бесплодие», а также российское гражданство и действующий полис ОМС. Чтобы оформить направление, достаточно прийти в женскую консультацию по месту жительства. Дальше — около четырех недель ожидания, и квота уходит в выбранную клинику.