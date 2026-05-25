«Звонит и мягко разруливает»: Мороз считает, что без Богомолова ее ссоры с дочерью были бы острее

Российская актриса Дарья Мороз и ее бывший муж, режиссер Константин Богомолов, расстались несколько лет назад, но продолжают вместе воспитывать общую дочь, пишет Super.ru. Как выяснилось, у них есть своя стратегия для разрешения семейных конфликтов. В недавнем интервью Дарья призналась, что Богомолов играет ключевую роль в ее отношениях с дочерью-подростком.

По словам звезды «Содержанок», Константин терпеть не может, когда между ней и ребенком возникают ссоры. При первых признаках разногласий он сразу вмешивается: звонит дочери и мягко, по-мужски, объясняет ситуацию, сглаживая острые углы.

«Он старается всегда этот конфликт между нами со своей стороны смягчить. Он мне помогает очень в этом смысле. Я честно считаю, что это классный подход», — поделилась Мороз.

Если же конфликт заходит слишком далеко, Дарья предлагает дочери пожить некоторое время у отца. Это помогает девочке остыть, разобраться в своих чувствах и взглянуть на ситуацию со стороны, говорит актриса.

Мороз подчеркивает, что Богомолов никогда не отказывает дочери в убежище. Девочка всегда может прийти к нему, чтобы отдохнуть от домашнего напряжения. Такой подход, по мнению Мороз, спасает их от эскалации ссор и позволяет сохранять теплые отношения.

