«Считаете мои калории? Ловите!»: иноагент Галлин показал рельефные мышцы и подколол хейтеров

Комик-иноагент Максим Галкин*, который уже почти четыре года живет на Кипре вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, не перестает удивлять своих подписчиков. На этот раз он решил ответить хейтерам, которые, по его словам, «считают каждую его калорию», пишет Teleprogramma.org.

Юморист опубликовал в своих социальных сетях фотографии из тренажерного зала. На снимках он позирует в черной майке и спортивных шортах, демонстрируя рельефные мышцы. Подпись была короткой, но емкой: «Знаю, что вы считаете каждую мою калорию, так что специально для вас — свежие кадры».

Напомним, что Галкин покинул Россию в 2022 году. Вместе с Пугачевой и детьми он проживает на Кипре. В своих интервью и постах юморист неоднократно критиковал Россию и заявлял, что не планирует возвращаться.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.