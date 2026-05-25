«Кря» спасла жизнь: под Тулой волонтеры нашли уснувшую в лесу девочку по утиному звуку

Трехлетняя Вероника каталась на велосипеде, отстала от старших и пропала. Сутки ее искали 250 человек с кинологами и дронами. И нашли благодаря кряканью. Ребенок уснул в лесу, а проснувшись, ответил волонтерам звуком, похожим на утиный. Спасатели до сих пор в шоке от такого чуда. Об этом сообщает Lenta.ru.

Вечером 20 мая в поселке Дубна Тульской области Вероника вместе с сестрой и соседскими детьми гоняла на велосипеде. Отстала. Родные обыскали поселок — безрезультатно. На помощь пришли полиция и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». На опушке леса нашли велосипед девочки, но ее самой не было.

На следующий день доброволец московского отделения Ирина шла вдоль обрывистого берега водоема с двумя местными жителями. Они стали кричать. В ответ раздалось: «Кря». Ирина подумала: утки здесь не водятся, мы их раньше не слышали. Крикнула второй раз — снова «кря». А когда позвала Веронику по имени, ребенок ответил. Девочка сидела под деревом, не напуганная, даже улыбалась.

По мнению поисковиков, малышка заблудилась, уснула, поэтому раньше не откликалась. А проснувшись, инстинктивно подала сигнал. Веронику передали родителям, отправили в больницу — здоровью ничто не угрожает.

