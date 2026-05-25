Шампиньон или смерть: миколог указал на главный признак поганки

Молодые бледные поганки в подмосковных лесах легко выдают себя за шампиньоны, а галерина окаймленная маскируется под летние опята. Миколог, сотрудник кафедры микологии и алгологии биофака МГУ Никита Комиссаров в беседе с REGIONS объяснил, как распознать смертельных двойников и не отправиться с корзиной в реанимацию.

Специалист предупредил, что самая опасная ошибка начинающих собирателей — путать шампиньоны с молодыми бледными поганками. Чтобы этого избежать, достаточно посмотреть на основание ножки: у смертельного двойника там есть утолщение в форме мешочка. Токсины бледной поганки разрушают печень и почки, и без срочной помощи человек погибает.

Вторая распространенная ловушка — летние опята и галерина окаймленная. По словам миколога, безопасные опята растут большими сростками, а галерина — поодиночке или парами-тройками. Кроме того, ножка у галерины словно присыпана мукой, тогда как у опенка она покрыта темными чешуйками.

«Лучшая защита от отравлений — это собирать только те грибы, в которых вы уверены на 100%. Если сомневаетесь в грибе, лучше оставьте его в лесу», — подчеркнул Комиссаров.

Главные правила безопасного грибника:

Проверять основание ножки (нет ли мешочка)

Смотреть, как растет гриб: сростками или в одиночку

Оценивать налет и чешуйки на ножке

Не брать грибы у дорог, свалок и заводов — они впитывают токсины и тяжелые металлы

Пик распространения бледной поганки и других опасных двойников, как отметил эксперт, приходится на конец лета и осень. Однако это не значит, что в июне их нет в лесах совсем.

Миколог также назвал три направления в Подмосковье, где грибникам чаще всего везет. По отзывам бывалых, в первой половине июня там уже собирают летние опята, маслята и подберезовики, а ближе к концу месяца при теплой погоде и дождях начинают попадаться белые грибы и подосиновики.