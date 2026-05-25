«Суровый снаружи, рай внутри»: голландец приехал в русский монастырь и потерял дар речи от контраста

Европеец, исколесивший полмира, признал: русский Север способен удивить даже его. Голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в Кирилло-Белозерском монастыре и описал его фразой «что-то новое и удивительное для меня». И главный шок — не древние фрески, а контраст между грозной крепостью и тихой благодатью внутри. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Автор блога про Россию Махил Снейп добрался до города Кириллова в Вологодской области. Увидев одиннадцатиметровые стены обители, иностранец опешил. Выяснилось, что русские монастыри на севере были не только молитвенными домами, но и стратегическими крепостями, защищавшими границы.

Европейца поразил контраст. Снаружи обитель выглядит грозно и сурово. По словам Снейпа, он ожидал внутри увидеть что-то военное. А попал в тишину, старинные храмы и с видом на красивейшее озеро Сиверское. Бонусом — оригинальные росписи шестнадцатого века, сохранившиеся в одной из церквей.

Голландец признался, что Россия продолжает его удивлять. Там, где он предполагал казармы, оказалась умиротворяющая святыня. Такое сочетание мощи и гармонии он называет уникальным.

