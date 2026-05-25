Умная лень: как вырастить урожай, приезжая на дачу раз в неделю

Картофель, лук, чеснок и морковь не требуют ежедневного присутствия хозяина — в отличие от капризных томатов и огурцов. Опытная дачница Оксана Сергеева в беседе с REGIONS рассказала, как организовать «ленивый» огород, который приносит урожай даже при редких наездах за город, и почему лучше иметь пять продуманных грядок, чем целое поле сорняков.

Меньше — значит больше

«Если вы бываете на даче раз в неделю, нужно сразу честно сократить аппетиты. Лучше несколько продуманных грядок, чем большое поле сорняков. Выбирайте культуры, которые спокойно переносят перерывы в уходе: картофель, лук, чеснок, свеклу, морковь, кабачки, фасоль, многолетнюю зелень. А вот капризные томаты и огурцы — по минимуму и только там, где до воды два шага», — объяснила она.

Мульча и бутылки: два кита ленивого полива

Спасти почву от пересыхания и сорняков помогает мульча — скошенная трава, солома или листья. По словам Сергеевой, на ее участке голой земли почти не бывает. Приехав на выходные, она быстро проходит по грядкам и там, где надо, подкидывает траву, вместо того чтобы часами стоять с тяпкой.

Полив тоже можно упростить. Бочку ставят повыше, подключают к ней капельную ленту — и вода тихо поступает к растениям даже в отсутствие хозяев. Отдельные важные кусты, как поделилась дачница, снабжают бутылочным поливом: закапывают емкость с дырочками возле корней, и растение пьет понемногу постоянно, а не получает ведро воды раз в неделю.

При покупке семян стоит обращать внимание на пометки на пакетиках: «засухоустойчивый», «неприхотливый». Если нет возможности жить на участке, лучше брать именно такие. Плюс многолетники — щавель, ревень, лук, смородина и жимолость. Посадили один раз, а потом лишь слегка подрезают и подкармливают.

«Молодую капусту, часть моркови и свеклы я первое время держу под легким укрывным материалом. Это спасает и от блошек, и от тли, пока меня нет. Химию стараюсь почти не применять: если приезжаешь набегами, сложно выдерживать все сроки. Гораздо спокойнее, когда огород изначально рассчитан на то, что хозяин к нему заглядывает не каждый день», — резюмировала дачница.

