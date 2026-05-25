Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в творческих проектах платформы «Звучи»

К участию приглашаются обучающиеся музыкальных образовательных учреждений.

Всероссийский проект «Хор Первых» – флагманский вокальный проект «Движения Первых». В его рамках 100 лучших детских голосов России выступают на главных мероприятиях страны и записывают песни вместе со звездами эстрады, учатся у лучших педагогов и наставников международного уровня. Возраст участников: от 12 до 18 лет. Номинации 2026 года: «Общий конкурс» и «Русский жестовый язык». Регистрация до 10 июня 2026 года.

В рамках Всероссийского проекта «Детский симфонический оркестр Первых» 100 юных музыкантов со всей страны выступают под руководством заслуженного работника культуры РФ, дирижера Сергея Проскурина. Возраст участников: от 10 до 18 лет. Регистрация до 6 июля 2026 года.