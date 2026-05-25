Лесные оборотни Подмосковья: грибы, которые притворяются ужином, но забирают жизнь

В подмосковных лесах шампиньон легко принять за бледную поганку, а безобидный летний опенок — за галерину окаймленную, чьи токсины разрушают печень и почки. Миколог, сотрудник кафедры микологии и алгологии биофака МГУ Никита Комиссаров в беседе с REGIONS объяснил, как распознать смертельно опасных двойников, где они прячутся и какое единственное правило гарантирует безопасность.

Три признака, которые спасут жизнь

Самая частая и роковая ошибка новичков — путать молодые бледные поганки с шампиньонами. Эксперт пояснил, что главное отличие прячется у основания ножки: у смертельного двойника там есть характерное утолщение в виде мешочка, которое как бы охватывает ножку. У шампиньона такого «украшения» нет.

Бледная поганка относится к числу самых опасных грибов на планете. Ее яды атакуют печень и почки, и без экстренной госпитализации исход может быть фатальным.

Вторая частая ловушка — летние опята и их ядовитая копия под названием галерина окаймленная. По словам специалиста, их можно различить по поведению в лесу и внешнему виду. Безопасные опята растут дружными сростками, целыми семьями. Галерина же предпочитает одиночество или компании из двух-трети особей. Кроме того, ножка у нее словно припудрена мучнистым налетом, тогда как у летнего опенка она покрыта темными чешуйками.

«В первую очередь шампиньоны можно спутать с молодыми бледными поганками. Чтобы этого не сделать, нужно обратить внимание на основание ножки. У бледных поганок в основании есть утолщение в форме мешочка, окружающего ножку», — рассказал миколог.

Сезон охоты на двойников

Точно предсказать, когда именно леса наполнятся ядовитыми экземплярами, невозможно. Однако миколог отметил, что пик распространения бледной поганки и ее опасных собратьев традиционно приходится на конец лета и осень. Это не значит, что в начале июня можно расслабляться: смертельные грибы встречаются и сейчас.

Эксперт дал один главный совет, который, по его словам, работает безотказно. Звучит он жестко, но эффективно: собирать стоит только те грибы, в которых человек уверен на все сто процентов. Малейшее сомнение — и урожай отправляется обратно в лесную подстилку. Кроме того, он предупредил, что ни в коем случае нельзя набирать грибы у дорог, возле промышленных зон и тем более свалок — мякоть впитывает тяжелые металлы как губка.

Где искать удачу, а не отраву

Миколог также назвал три направления в Подмосковье, где грибникам традиционно везет. По отзывам опытных собирателей, в первой половине июня там уже попадаются летние опята, маслята и подберезовики, а ближе к концу месяца при теплой погоде и дождях можно рассчитывать на белые грибы и подосиновики.