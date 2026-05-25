Диплом не приговор: психолог объяснила, как не сломаться перед защитой

Защита диплома для многих студентов становится первым в жизни «взрослым проектом» — с огромной ответственностью, цейтнотом и публичным судом. В отличие от обычной сессии, здесь цена ошибки кажется неподъемной, а будущее застывает в тумане. Психолог Марианна Абравитова в беседе с REGIONS объяснила, почему дипломный период превращается в испытание личности и как сделать его управляемым без потери нервов.

Почему диплом страшнее зачета

Студенты привыкли к сессиям: пришел, сдал, забыл. Диплом — экзамен другого порядка. Как отметила психолог, здесь включается сразу несколько механизмов стресса: высокая нагрузка, необходимость жонглировать задачами и постоянное чувство, что результат увидят все — от научного руководителя до будущих работодателей. Ситуацию дополнительно накаляет страх перед неизвестностью после окончания вуза.

Многие сами подливают масла в огонь. По словам эксперта, главная ошибка — откладывать подготовку до последнего и пытаться сделать все идеально. Перфекционизм в чистом виде парализует действия: студент застревает на этапе оформления или правок и теряет драгоценные часы. Если же готовиться постепенно в течение года, стресс становится привычным и даже тренирует психику.

«Во время подготовки организм работает на пределе. Когнитивная нагрузка зашкаливает, а эмоциональное выгорание наступает быстрее. Дополнительное давление создает окружение — ожидания преподавателей и сравнение с однокурсниками», — добавила психолог.

Как не сойти с ума и сдать

Специалист дала несколько рабочих советов для тех, кто сейчас в эпицентре дипломного ада:

Разбить подготовку на мелкие этапы. Не «написать диплом», а «сегодня сделать третий параграф».

Выключить перфекциониста. Идеального текста не существует, а попытка дойти до абсолюта отнимает время и силы.

Спать минимум шесть часов. На измученном мозге продуктивность стремится к нулю.

Не превращать диплом в центр вселенной. Это всего лишь этап, а не единственный билет в успешную карьеру.

«Диплом — это всего лишь этап, а не приговор всей карьере. Карьера складывается из многих кусков», — подытожила эксперт.

