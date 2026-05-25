Клубничный лагер вместо горького эля: зумеры перевернули пивной рынок Британии

Англичане, гордящиеся своими элями столетиями, сдают позиции. Поколение Z (зумеры) устроило революцию в пабах: им подавай легкое фруктовое пиво, а не традиционный горький напиток. Продажи фруктового лагера взлетели на 50%, а старые добрые сорта стремительно теряют покупателей. Об этом сообщает «РБК».

Исследовательская компания зафиксировала тектонический сдвиг на туманном Альбионе. В марте-апреле 2026 продажи фруктового лагера выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. За последние 12 месяцев — на 21,3%. В то время как общие продажи пива упали на 3,9%. Молодежь отказывается от традиционных английских элей в пользу более европейских, сладковатых вкусов.

Данные подтверждают: 45% любителей пива из поколения Z выбирают именно фруктовое. Супермаркеты рапортуют о росте продаж фруктового лагера на 25% в этом году, а количество поисковых запросов на сайте выросло на 300%. Менеджер по закупкам Джурдан Габбини заявила, что фруктовый лагер перестал быть сезонным летним трендом. Теперь это постоянный товар в еженедельной корзине. Легкий, менее горький вкус привлекает в отдел пива новых молодых покупателей.

