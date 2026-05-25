Лаборатория как у Франкенштейна: стартап тестирует лекарства на «живых» человеческих мозгах

В США работает лаборатория, которая звучит как сюжет мрачной фантастики: там человеческие мозги недавно умерших людей на несколько часов возвращают в частично активное состояние, чтобы испытывать на них лекарства, пишет Daily Mail.

Стартап Bexorg из Коннектикута использует систему BrainEx. Она прокачивает через сосуды мозга специальную синтетическую «кровь» с кислородом и питательными веществами, поддерживая ткани живыми после смерти человека. За пять лет компания уже провела эксперименты более чем на 700 человеческих мозгах.

Звучит жутко, но цель не в оживлении мертвых, а в поиске лечения болезней вроде Альцгеймера и Паркинсона. Ученые вводят экспериментальные препараты и смотрят, как реальный человеческий мозг реагирует на них: доходят ли вещества до цели, как долго остаются в клетках и есть ли опасные эффекты.

Сторонники метода говорят, что это может быть точнее и этичнее опытов на мышах или обезьянах: мозг человека, прожившего 60–80 лет, не похож на клеточную культуру в чашке Петри.

Но главный страх очевиден: может ли такой мозг снова что-то почувствовать? В Bexorg уверяют, что нет. В жидкость добавляют анестетик пропофол, который подавляет электрическую активность, а эксперты компании утверждают, что признаков сознания у органов не возникает.

И все же вопрос остается тревожным: медицина получает мощный инструмент, но вместе с ним — новую этическую границу между жизнью, смертью и тем, что находится где-то посередине.