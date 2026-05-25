Зарплата за заботу: кто в Подмосковье получает почти 28 тысяч рублей по уходу за инвалидом

В Подмосковье помощники инвалидов получают не разовую компенсацию, а полноценную зарплату — почти 28 тысяч рублей ежемесячно, официальный стаж и бесплатное обучение. С января 2026 года система долговременного ухода расширилась еще на девять муниципалитетов, а общее число оформивших выплату превысило 2,5 тысячи человек. Редакция REGIONS разобралась, кому положены деньги и почему домашняя забота важнее интернатной.

От пилота до масштаба

Программа стартовала в 2023 году на территории восьми округов: Воскресенск, Долгопрудный, Егорьевск, Лобня, Мытищи, Орехово-Зуево, Ступино и Кашира. Теперь к ним добавились Дмитровский округ, Домодедово, Котельники, Люберцы, Лыткарино, Молодежный, а также Ленинский, Наро-Фоминский и Пушкинский округа. Жители этих территорий могут оформить профессиональный уход за родственником-инвалидом прямо на дому.

Размер и условия выплаты

Сумма фиксированная — 27 902 рубля в месяц. Это не пособие, а официальная зарплата. Помощник проходит бесплатную Школу ухода, заключает трудовой договор с соцслужбой и получает стаж. Кандидат должен соответствовать параметрам:

возраст от 18 до 65 лет;

регистрация в Московской области;

отсутствие судимости и медицинских противопоказаний;

уход за инвалидом I или II группы, который признан нуждающимся в стационарном обслуживании.

При этом сам помощник может быть как безработным, так и занятым дистанционно или не более двух часов в день.

«Домашний уход — это не только про комфорт, но и про уважение к личности и праву человека на жизнь в семье. Мы видим, что программа востребована, и будем ее развивать», — подчеркивают в региональном Министерстве социального развития.

Почему это важно

Для инвалида оставаться в родных стенах — не просто удобство. Привычная обстановка, знакомые звуки, близкие люди дают психологическую стабильность. Психологи отмечают, что переезд в интернат часто оборачивается потерей личного пространства, ощущением утраты статуса и заменой живой заботы на формальный контроль. Программа позволяет человеку с инвалидностью сохранить семью и достоинство, а помощнику — получать достойную оплату за тяжелый труд.

Оформить заявление на признание нуждающимся в соцобслуживании можно через региональный портал госуслуг.