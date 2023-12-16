Певица Слава встала на защиту Успенской, назвав Киркорова «помойным ведром»

Ранее сообщалось, что король российской поп-эстрады Филипп Киркоров подал иск к исполнительнице шансона Любови Успенской на сумму 10 млн рублей. Причиной тому стало интервью, которое последняя дала Алене Бирн, назвав Киркорова женоненавистником.

Сторона Киркорова, в лице известного адвоката Александра Добровинского, собрала целый сборник цитат из интервью, которые намеревается представить в суде в качестве доказательства, что все обвинения Успенской голословны.

Неожиданно на защиту Успенской встала российская исполнительница Анастасия Слоневская (выступает под псевдонимом Слава). В своем аккаунте в соцсетях девушка разразилась бранью, резко осадив Киркорова за его претензии к Успенской.

«Я конечно все понимаю, Филипп, Киркоров, Добровинский там, все дела, но когда король поп-музыки ведет себя, как помойное ведро, то это просто немыслимо», - написала слава в соцсетях.

Киркоров пока никак гневный комментарий коллеги по музыкальному цеху не парировал.