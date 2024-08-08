Певицу Нюшу сравнили с Бьянкой Ценсори после съемок в откровенном наряде
Певица Нюша снялась в откровенном образе, чем напомнила фанатам Бьянку Ценсори
Фото: [Соцсети]
Певица Нюша снялась в откровенном образе, чем напомнила фанатам Бьянку Ценсори.
Российская певица Нюша (Анна Шурочкина) удивила фанатов откровенным образом, опубликовав фотографии в соцсетях.
Пользователи сравнили артистку с женой американского рэпера Канье Уэста Бьянкой Ценсори. Девушку регулярно обсуждают пользователи в интернете за ее откровенные образы на публике.
На опубликованном фото на Нюше кроме туфель на каблуке, меховой шапки и колготок ничего нет. Грудь певица прикрыла руками.
Как отметила сама певица, ее образ связан со скорым возвращением на сцену. Фанаты, наоборот, связывают такие дерзкие фото с недавним разводом певицы с Игорем Сивовым. В браке у пары родились двое детей.
В интервью ведущей YouTube-канала FAMETIME Лауре Джугелии певица ранее рассказала, что давно предчувствовала разрыв с Игорем. Ради сохранения брака она согласилась на свободные отношения, однако, подчеркнула Нюша, спасти семью этим не удалось из-за утраты чувств.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин нецензурно выразился в адрес певицы Наргиз из-за тату с националистом Бандерой.