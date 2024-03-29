Певицу Пугачеву могут признать иноагентом к ее 75-летнему юбилею

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву могут признать иноагентом прямо к ее юбилею, в середине апреля она отметит свое 75-летие. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что после передачи Генеральной прокуратурой РФ соответствующего запроса в Министерство юстиции РФ, ведомство стало изучать вероятность распространения статуса иноагента на Примадонну.

Уточняется, что в настоящее время активно проверяются источники финансирования артистки, ее высказывания, вызвавшие в обществе большой резонанс. После того как Минюст России соберет необходимые «улики» против Пугачевой, в течение десяти дней должно быть принято соответствующее решение.

Напомним, после начала спецоперации уехавшая из нашей страны Алла Пугачева почти не высказывалась о политике, тем не менее недавно она заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».