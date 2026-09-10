Пятнадцатилетний россиянин вырастил капусту-гиганта

Пятнадцатилетний школьник из Нижегородской области вырастил капусту весом 22,5 килограмма — этот качан стал новым рекордом России на фестивале «Битва гигантов» на ВДНХ. Об этом сообщает ТАСС.

Контрольное взвешивание прошло на территории «Городской фермы» в Москве. Результат оказался впечатляющим: 22,5 килограмма. Руководитель национального чемпионата урожая Дарья Ермилова отметила, что в этом году капусту взвешивали впервые. По ее словам, достижение подростка — новый рекорд страны, и в следующем сезоне участников с такими культурами станет значительно больше.

Помимо капусты, на фестивале побили рекорды по весу кабачка и томата. Однако тыквы и арбузы на этот раз не дотянули до рекордных показателей. Ермилова объяснила это тяжелыми погодными условиями: из-за резких перепадов температуры овощи испытывают стресс и теряют в наборе массы.

Ранее тыква-рекордсменка весом 817 кг: школьник из Иркутской области победил в «Битве гигантов».