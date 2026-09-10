«Странные ямки на Марсе». Марсоход Curiosity нашел углубления: что это?

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе мелкие широкие углубления неизвестного происхождения. Находка сделана в долине Валле-Гранде, прорезающей сульфатные слои горы Шарп в кратере Гейла.

Ямки диаметром около сантиметра не похожи на ударные кратеры: рядом нет камешков или конкреций. Об открытии сообщила Лаборатория реактивного движения NASA.

Для изучения использовались камера MAHLI и стереокамеры Mastcam. Ученые не могут объяснить форму и расположение углублений. Среди возможных причин — незнакомый процесс эрозии, необычные свойства породы или иное. Планируется анализ химического состава слоев.

Ранее Curiosity находил на горе Шарп структуры, которые считаются признаком древней воды. Сульфатные отложения формировались в период высыхания Марса.

Ранее сообщалось о том, что NASA может создать на Луне лабораторию для изучения образцов с Марса.