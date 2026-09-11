«Голод не тетка». В Перми мужчина проник в киоск, приготовил и съел шаурму

В Перми произошел необычный инцидент: голодный мужчина проник в закрытый киоск с шаурмой, приготовил себе еду и покинул место происшествия. Об этом со ссылкой на краевой ГУ МВД сообщает РИА Новости .

По имеющимся данным, россиянин пробрался в павильон на улице Гашкова в ночь на 10 сентября. На кухне он приготовил шаурму, поел, а остатки забрал с собой. При этом кассу он не тронул. О случившемся кафе рассказало в социальных сетях, после чего полиция начала проверку.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, предполагаемый правонарушитель установлен», — заявили в региональном ГУ МВД.

Ранее Роскачество предупредило об опасных признаках шаурмы.