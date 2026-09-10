В Курской области пенсионер откусил соседу палец в ходе драки из-за дороги

В поселке Кшенский Курской области конфликт между двумя пенсионерами из-за грунтовой дороги перерос в драку. Инцидент произошел между мужчинами 71 и 65 лет. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Соседи не могли договориться о том, кому разрешено пользоваться дорогой возле их участков. Этот путь был кратчайшим маршрутом, однако мужчины запрещали друг другу по нему ездить.

Очередная ссора перешла в физическое противостояние. Один из пенсионеров взял ножницы по металлу и начал наносить ими удары. Его сосед пришел на конфликт с обрезком металлической водопроводной трубы.

После нескольких ударов оба мужчины упали на землю. Старший сосед попытался забрать у младшего металлическую трубу. Во время борьбы младший мужчина откусил ему фалангу большого пальца на руке.

Суд рассмотрел дело о драке и назначил обоим соседям наказание. 71-летний пенсионер получил шесть месяцев ограничения свободы за причинение легкого вреда здоровью. 65-летнему курянину назначили шесть месяцев лишения свободы условно за причинение вреда средней тяжести. Оба не признали свою вину.

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