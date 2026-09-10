Высокое давление не болит: фармацевт развеял главный миф

Фармацевт Радж Р. Патель развеял популярные мифы о гипертонии и напомнил, что повышенное давление часто не дает о себе знать, поэтому ориентироваться на самочувствие нельзя. Об этом сообщает Daily Mirror.

Первый и самый живучий миф — будто высокое давление обязательно вызывает головную боль. Патель подчеркнул: большинство людей с гипертонией не чувствуют никаких изменений. Голова может болеть по десяткам других причин, а давление при этом оставаться в норме. Поэтому ждать тревожных сигналов от организма бессмысленно — их может просто не быть.

Второе заблуждение связано с тонометром. Однократно повышенные цифры еще не означают диагноз. Давление меняется в течение дня, зависит от возраста, состояния здоровья и даже от разговоров во время измерения. Чтобы говорить о гипертонии, нужны повторные замеры в спокойной обстановке. Случайный скачок после кофе или стресса ничего не доказывает.

Третий миф — домашние тонометры бесполезны. Патель уверен: это не так. Именно регулярные измерения дома помогают врачу увидеть реальную картину, а не разовый показатель в кабинете. И контролировать давление нужно не только пожилым. Гипертония молодеет, а ее последствия — инфаркты и инсульты — не щадят никого.

Наконец, фармацевт напомнил: одних таблеток мало. Снизить давление помогают изменение питания, уменьшение соли, физическая активность, отказ от курения и сокращение алкоголя. Конкретная тактика зависит от уровня давления и общего сердечно-сосудистого риска.

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