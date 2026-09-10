«Грязный шланг ожил». В Висконсине под капотом автомобиля нашли двухметрового удава

В штате Висконсин, в городе Уэст-Аллис, семья обнаружила под капотом своего автомобиля двухметрового удава.

Сначала они приняли его за грязный шланг. Инцидент произошел возле дома, когда мужчина занимался ремонтом машины и заметил нечто необычное рядом с двигателем, сообщает UPI.

«Сначала мы думали, что это грязный шланг. Потом он повернулся и начал смотреть на нас», — рассказала хозяйка дома Винди Так.

Когда семья поняла, что в моторном отсеке находится крупная змея, семья вызвала специалистов по контролю за животными. Чтобы извлечь удава, спасательнице пришлось подняться на капот и в течение некоторого времени аккуратно выманивать его из укрытия. После спасения змею передали в местную службу по контролю за животными, которая сейчас пытается найти ее владельца. Если хозяин не объявится, удава планирует приютить организация Small Scale Reptile Rescue, которая подыщет ему новый постоянный дом.

Ранее сообщалось о том, что в малайзийском городе Симпанг-Ампат ученики обнаружили трехметрового питона в школьном туалете.