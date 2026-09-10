«Обед, ставший кошмаром». В школе на Кубани произошло массовое отравление учеников
Прокуратура организовала проверку по факту отравления детей в школе Кубани
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В Каневском районе Краснодарского края зафиксировано массовое отравление учащихся. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в четверг в МАОУ СОШ №6.
«Прокуратура Каневского района по поручению прокуратуры края организовала проверку по факту массового отравления детей в школе», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось о том, что десять человек отравились шаурмой в Якутск.