Певца Шарлота могут арестовать на 15 суток

В отношении певца Шарлота могут составить три административных протокола. Его ждет арест на 15 суток и штрафы за неуважение к обществу, дискредитацию российской армии и за умышленную порчу паспорта. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что также на него составлен протокол по поводу мелкого хулиганства.

Добавляется, что в настоящее время Шарлот находится в линейном отделе полиции в аэропорту, где решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.