«Цена не отражает качество»: за что Дмитрий Певцов раскритиковал «Гамлета» с Юрой Борисовым?

Народный артист России и депутат Государственной думы РФ Дмитрий Певцов раскритиковал постановку «Гамлета» в МХТ им. А.П. Чехова. Главную роль в спектакле исполняет популярный актер Юра Борисов.

Как пишет Teleprogramma.org, Певцов признался, что саму постановку не видел, но много о ней слышал. Тем не менее его возмутила стоимость билетов: цены на некоторые места в зале доходят до 200 тысяч рублей. Певцов считает, что такая сумма не отражает реального качества спектакля.

«Если сейчас сделать порнографический спектакль, то билеты можно продавать еще дороже. Так что цена билетов ни о чем не говорит», — сказал актер.

При этом он не стал критиковать начинающих режиссеров и выступил против их строгого осуждения. По его мнению, внимание следует сфокусировать на руководстве театра. Певцов заявил, что руководство МХТ не соответствует морально-нравственным ценностям.

Стоит отметить, что между Певцовым и Константином Хабенским, который является ректором Школы-студии МХАТ, уже давно сохраняется напряженность. По информации источников, на пост ректора претендовал именно Певцов, но в последний момент предпочтение отдали Хабенскому.

Ранее с критикой на «Гамлета» обрушился другой народный артист РФ Олег Меньшиков.