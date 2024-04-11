Пианистка из подмосковной Каширы достойно выступила на концерте «Ступени к мастерству»

В большом зале Дворца культуры городского округа Ступино состоялся большой концерт, который оставил приятные воспоминания у зрителей.

Под руководством заслуженного артиста Московской области Алексея Сысоева выступили профессиональные музыканты оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии.

Также на сцене демонстрировали свои таланты юные музыканты, которые только начинают творческий путь. Ребята приехали из разных городов Подмосковья: Ступино, Коломны, Чехова, Луховиц, Химок и не только. Каширу представляла ученица Детской школы искусств городского округа Виктория Маркина. Девушка осваивает класс фортепиано Елены Лескиной.

Администрация городского округа поздравляет Викторию Маркину с выступлением, которое зрители по достоинству назвали прекрасным. Талантливой горожанке желают творческих успехов, а ее преподавателю выражают слова благодарности за труд и мотивацию.