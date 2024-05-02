Пикник для многодетных семей пройдет в Подмосковье

Пикник для многодетных семей пройдет на базе детского оздоровительного лагеря «Литвиново» в Наро-Фоминске. В нем примут участие три сотни жителей со всего Подмосковья, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В программе мероприятия — творческие мастер-классы, ярмарка с битвой на мечах, стрельба из лука, перетягивание каната, спортивные состязания, велосипедные прогулки, дискотека, кинопоказы под открытым небом и песни у костра.

Все желающие смогут научиться варить мыло, мастерить игрушки, рисовать и выжигать на спилах деревьев, плести из бисера.

В рамках масштабного пикника подведут итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».