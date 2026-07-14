«Целый год… Всего лишь год…»: Виктория Исакова почтила память покойного мужа Юрия Мороза

Ровно год назад не стало известного российского режиссера Юрия Мороза. В память о нем его супруга, актриса Виктория Исакова, опубликовала в личном блоге архивное семейное фото, сообщает Super.

Фото: [ соцсети ]

Снимок вызвал множество откликов у поклонников, а сама актриса подписала его пронзительными словами о времени и любви.

«Целый год… Всего лишь год… А до этого почти 25. Неизвестно, сколько после… Не знаю, мы никогда ничего не понимали про длину времени. Но любовь точно может быть вечной», — написала Исакова.

Последние месяцы жизни Юрия Павловича были невыносимо тяжелыми. Он мужественно боролся с онкологическим заболеванием, но, несмотря на все усилия врачей, болезнь оказалась сильнее. Когда медики поняли, что победить рак невозможно, режиссера перевели на паллиативную помощь.

До самого конца рядом с ним оставались самые близкие люди — его жена Виктория и дочери Дарья и Варвара. Они окружили его заботой, любовью и старались поддержать в каждый из последних дней.

Уход Юрия Мороза стал огромной потерей для российского кинематографа. Режиссер известен по фильмам «Точка», «Экипаж» и «Индиго», а также по работе над сериалами «Бандитский Петербург» и «Палач».

Ранее стало известно, где и когда простятся с народным артистом РФ Юрием Смирновым.